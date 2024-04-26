الأكبر في تاريخها.. دخول 3000 سائح أجنبي الى ذي قار منذ بداية 2024

2024-04-26 21:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة السياحة في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، نسبة الحركة السياحية في المحافظة، فيما كشفت عن عدد الفنادق المؤهلة لاستقبال السياح الأجانب في مدينة الناصرية.

وذكر مدير الهيئة، اسعد القرغولي لوكالة شفق نيوز، إن "الحركة السياحية في المحافظة جيدة جدا مقارنة بالأعوام الماضية في مثل هذا الوقت من العام الحالي 2024"، مؤكدا أن "مدينة الناصرية تملك 4 فنادق مؤهلة لاستقبال السياح الاجانب من الدول الأوروبية في المحافظة".

وأشار إلى أن "الأمطار الاخيرة ساهمت بزيادة النسبة المائية في الاهوار وتوافد السياح الأجانب عليها"، مضيفا "نتأمل مستقبلا زيادة الاطلاقات المائية لها من الجانب التركي وإكمال المشاريع السياحية في المحافظة كمسرح الزقورة في مدينة اور الاثرية، كلها عوامل إيجابية دفعت الكثير من السياح الاجانب لزيارة ذي قار والاطلاع على واقعها السياحي".

من جانب، آخر كشفت مصادر حكومية مطلعة للوكالة، ان" التوقعات للموسم السياحي للعام الحالي في ذي قار تشير إلى دخول أكثر من 3000 الاف سائح أوروبي لذي قار خلال العام 2024، في موسم سياحي هو الأكبر في تاريخ المحافظة".