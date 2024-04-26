2024-04-26 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، انخفاض إنتاج الكهرباء بسبب قصف حقل غاز كورمور. وقالت الوزارتان في بيانٍ لهما، إن “الهجوم الذي استهدف حقل كورمور بواسطة طائرةٍ مسيّرة، تسبب بتوقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، ما أدى لانخفاض إنتاج الكهرباء بنحو 2500 ميجا واط”. وأضاف البيان، أن “فرق الطوارئ لدى الوزارتين تعمل مع […]

ظهرت المقالة تداعيات قصف كورمور.. قتلى وجرحى أجانب والإقليم يخسر 2500 ميغا واط أولاً على Eishan.