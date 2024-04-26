2024-04-26 21:18:07 - المصدر: منصة إيشان

بررت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، ظهور فتاة مشهورة في قاعدة الشهيد علاء الجوية في ذكرى تأسيس القوة الجوية. وقالت الوزارة في بيانها الذي ورد لمنصة “إيشان”: إنه جاء رداً على ما جرى تناقله من بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور (مقطع فيديو ) للاحتفال الرسمي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة […]

ظهرت المقالة الدفاع تبرر ظهور مشهورة داخل قاعدة جوية: نستعين بالمؤثرين لدعم الجيش أولاً على Eishan.