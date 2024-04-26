الشباب: العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على التصرف الأسترالي

2024-04-26 21:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر التصرف اللامسؤول من إدارة نادي سانترال مارينرز والاتحاد الاسترالي بكرة القدم، بالإساءة المتعمدة إلى العراق، ومحاولة عكس صورة سلبية عن الاستقرار الأمني، برفضهم اللعب على ملعب كربلاء الدولي، وهي المرة الثانية التي يخطوها الاتحاد الأسترالي ذات النهج المغاير للحقيقة، وما هو حاصل على أرض الواقع بإشادة الاتحادين الدولي والآسيوي، بنجاح البطولات والمباريات على أرضنا مع زيارات متكررة لأرفع المسؤولين في الاتحادين.

إزاء ذلك ومن أجل حماية مكتسبات العراق واسمه ومكانته الدولية، نطالب وزارة الخارجية بتسليم السفير الأسترالي في بغداد مذكرة احتجاج لفهم أسباب الرفض، فهذا التصرف يسيء إلى العراق وجماهيره. ونحن نحتفظ بحقنا في الرد، والتعامل بالمثل وفق الأطر الدبلوماسية المعتمدة.

أحمد المبرقع

وزير الشباب والرياضة