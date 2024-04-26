السليمانية.. مقتل وإصابة 6 أشخاص في الهجوم على حقل كورمور الغازي

2024-04-26 22:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد قائممقام قضاء جمجمال ضمن محافظة السليمانية، رمك رمضان، اليوم الجمعة، (26 نيسان 2024)، بمقتل وإصابة 6 أشخاص في هجوم استهدف حقل كورمور الغازي.

وقال رمضان في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في هجوم جوي استهدف الحقل الغازي"، مبينا أن "القتلى والجرحى هم عمال في شركة دانه غاز الاماراتية المستثمرة في الحقل".

فيما نوهت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في اقليم كردستان، المواطنين بان "هجوما بطائرة مسيرة على حقل كورمور، تسبب بتوقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما أدى إلى قطع نحو 2500 ميجاوات من الكهرباء".