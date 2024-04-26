2024-04-26 22:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المقبوض عليهم خلال عملية البتاوين لأكثر من 320، فيما كشفت عن التحرك لتطبيق خطة مسك جديدة تتضمن تدابير أمنية بينها كاميرات المراقبة والعناصر الاستخبارية. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في تصريح متلفز، إن “حصيلة عدد المقبوض عليهم خلال العملية في منطقة البتاويين ارتفعت لأكثر من […]

ظهرت المقالة عملية البتاوين.. الداخلية تخرجُ 320 مطلوباً من “أعشاش الجريمة” إلى غرف التحقيق أولاً على Eishan.