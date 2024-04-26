المبرقع: العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على التصرف الأسترالي

2024-04-26 22:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الجمعة، أن العراق يحتفظ بحقه الكامل في الرد على التصرف الأسترالي.وقال المبرقع في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر التصرف اللا مسؤول من إدارة نادي سانترال مارينرز والاتحاد الأسترالي لكرة القدم، بالإساءة المتعمدة إلى العراق، ومحاولة عكس صورة سلبية عن الاستقرار الأمني، برفضهم اللعب على ملعب كربلاء الدولي، هي المرة الثانية التي يخطو الاتحاد الأسترالي ذات النهج المغاير للحقيقة، وما هو حاصل على أرض الواقع بإشادة الاتحادين الدولي والآسيوي، بنجاح البطولات والمباريات على أرضنا مع زيارات متكررة لأرفع المسؤولين في الاتحادين".وأشار، إلى أنه "إزاء ذلك ومن أجل حماية مكتسبات العراق واسمه ومكانته الدولية، نطالب وزارة الخارجية بتسليم السفير الأسترالي في بغداد مذكرة احتجاج لفهم أسباب الرفض، فهذا التصرف يسيء إلى العراق وجماهيره"، مبينا، "نحن نحتفظ بحقنا في الرد والتعامل بالمثل وفق الأطر الدبلوماسية المعتمدة".