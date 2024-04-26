الداخلية تعلن تطبيق خطة مسك جديدة في منطقة البتاويين

2024-04-26 22:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المقبوض عليهم خلال عملية البتاوين لأكثر من 320، فيما كشفت عن التحرك لتطبيق خطة مسك جديدة تتضمن تدابير أمنية بينها كاميرات المراقبة والعناصر الاستخبارية.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حصيلة عدد المقبوض عليهم خلال العملية في منطقة البتاويين ارتفعت لأكثر من 320 مساء اليوم بينهم أجانب وتم القبض على عصابات للجريمة المنظمة والإتجار بالبشر خلال العملية"، مبينا، أن "التحقيقات جارية مع الملقى القبض عليهم".وأضاف، أن "الأجهزة الأمنية شرعت بفتح الشوارع في البتاويين وإزالة جميع التجاوزات بما فيها الكراجات الوهمية وتم استطلاع المنطقة بشكل كامل إذ إنها كانت تعاني الظلام وهنالك دور متروكة استغلها البعض، وستقوم أمانة بغداد بتوفير الإنارة في جميع أزقة وشوارع المنطقة، وهنالك خطة لنشر كاميرات مراقبة وتقنيات عالية في البتاويين وكذلك سيتم نشر العناصر الاستخبارية لتعزيز الأمن وسيكون هنالك خطة مسك جديدة تختلف عن الخطط السابقة".