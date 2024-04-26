حكومة كوردستان: فقدان 2500 ميغاواط من الكهرباء بسبب استهداف حقل كورمور

2024-04-26 22:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان عن تسبب استهداف حقل كورمور الغازي إلى فقدان في الطاقة الكهربائية.

ونوهت الوزارتان في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز؛ الى ان "هجوما بطائرة مسيرة على حقل كورمور أدى إلى توقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما تسبب بفقدان نحو 2500 ميكاوات من الكهرباء".

وأضاف البيان؛ أن "كوادر وزارتي الكهرباء والموارد الطبيعية يعملون مع شركائهم لتطبيع الوضع واستئناف إنتاج الغاز إلى محطات توليد الطاقة".

وفي وقت سابق؛ أفاد مصدر محلي باستهداف حقل كورمور الغازي دون معرفة الأضرار التي نجمت جراء الاستهداف.