اختتام فعاليات مهرجان بابل الدولي الحادي عشر للثقافة والفنون

2024-04-26 22:54:03 - المصدر: واع

بابل – واع – محمد الطالبياختتمت فعاليات مهرجان بابل الدولي الحادي عشر لللثقافة والفنون في المدينة الأثرية، مساء الجمعة ، بليلة تراثية عراقية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو رؤوف عزيز ، في حين أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان أنه سيستمر في اعوامه القادمة وسيشمل فعاليات اوسع داخل المدينة ، فيما اعتبر عدد من المشاركين المهرجان تظاهرة موسيقية وثقافية وفنون تشكيلية .وقال رئيس اللجنة النائب علي الشلاه في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "المهرجان شهد حضوراً مكثفاً من المفكرين العرب والعراقيين والاجانب فضلا عن الفنانين من اغلب بقاع العالم"، مبيناً أنه "شهدت الدورة بنسختها الـ11 والمتزامنة مع الاحتفاء بالثقافة الفلسطينية العظيمة بالاستثنائية بنجاحها من خلال الروح التي بثها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعمه الكبير ".وأضاف الشلاه أن "المهرجان يعد تظاهرة فنية وثقافية وساهم في نشر ثقافة البلد من خلال كثرة الوفود المشاركة"، معتبراً أن "العام المقبل 2025، سيكون أكثر عمقاً بفعالياته لأننا استفدنا من هذه التجارب وبدأنا من اليوم نحضر اشياء جديدة نفاجئ به العالم اجمع".