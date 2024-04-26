الحكومة تشكل لجنة تحقيقية باستهداف "خومور" وتكشف حصيلة وجنسية الضحايا

2024-04-26 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

خلية الإعلام الأمني

=============

بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي في ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية بالساعة ١٩١٥ من اليوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٤، وتسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية.

وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتداء الآثم على ثروة العراق الاقتصادية نؤكد ان المعتدين سينالون جزاءهم العادل

على هذه الاعتداءات التي تحاول الاضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق.

=================

٢٦ نيسان ٢٠٢٤