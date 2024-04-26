تفاصيل ومشاهد جديدة حول اغتيال أم فهد

2024-04-26 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهر مقطع فيديو، حصلت عليه "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (26 نيسان 2024)، لحظة اغتيال البلوكر الشهيرة "ام فهد" من قبل سائق دراجة.

وافاد مصدر امني بتفاصيل عملية الاغتيال، حيث انه بالساعة 21:30 من يوم 26-4-2024، اقدم شخص مجهول الهوية على قتل المواطنة (غفران مهدي سوادي) الملقبة بـ(ام فهد) بواسطة سلاح نوع مسدس عيار (٩ ملم) داخل عجلتها نوع (كاديلاك) ضمن منطقة زيونة م0710 تحديداً خلف معمل الغاز.

فيما اظهر مقطع الفيديو ان صاحب دراجة نارية ترجل من دراجته وتوجه صوب الضحية بعد ان استقلت عجلتها امام منزلها فيما هربت فتاة اخرى كانت برفقتها ودخلت الى المنزل.

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