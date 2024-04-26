تأكيد اغتيال البلوكر ام فهد وسط بغداد

2024-04-26 22:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مصدر أمني، اغتيال البلوكر (ام فهد) وسط بغداد في هجوم مسلح مساء اليوم الجمعة (26 نيسان 2024).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "(أم فهد) تعرضت لاطلاق نار بعد صعود سيارتها أمام منزلها في منطقة زيونة من قبل مسلحين مجهولين كانوا يتربصون بها".

وأشار المصدر الى "إصابة فتاة كانت برفقة الضحية".

وطوقت الشرطة وفقاً للمصدر "منزل البلوغر الشهيرة بمواقع التواصل الاجتماعي والمثيرة للجدل وباشرت بالتحقيق في حادثة الاغتيال، وسط استنفار أمني ضمن منطقة زيونة وتطويقها وشبه اغلاق لمداخلها وخارجها في محاولة البحث على المنفذين".



