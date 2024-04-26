رئيس الوزراء يبارك فوز منتخبنا الأولمبي على نظيره الفيتنامي وتأهله لنصف نهائي البطولة الآسيوية

2024-04-26 23:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فوز منتخبنا الأولمبي على نظيره الفيتنامي وتأهله لنصف نهائي البطولة الآسيوية.وقال السوداني في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "أخلص التهاني وأجمل التبريكات لمنتخبنا الأولمبي بفوزه الباهر وتأهله لنصف نهائي البطولة الآسيوية، خطوة واحدة تفصلكم عن التأهل إلى أولمبياد باريس أيها الأبطال، وطنكم وشعبكم ينتظر منكم أن تزفّوا بشارة الانتصار والتأهل".