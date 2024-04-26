بالفيديو.. مقتل مشهورة التواصل الاجتماعي "أم فهد"

2024-04-26 23:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الجمعة، بمقتل إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مشهور التواصل الاجتماعي "أم فهد" لقت حتفها في إطلاق نار بالعاصمة بغداد.

وأضاف المصدر؛ أن وزارة الداخلية أوعزت بتشكيل فريق عمل لمعرفة ملابسات مقتل البلوغر ام فهد والبحث عن المنفذين.

ولفت المصدر إلى أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة امرأة تدعى نور وكانت برفقة "أم فهد"، وهي تقود العجلة، وتعمل معها في نفس مركز التجميل.

وأوضح المصدر أن "المرأة المصابة، وحسب ادعائها فقد تم فتح النار عليها هي وأم فهد وقد فارقت الأخيرة الحياة بعد تلقيها عدة رصاصات.

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية استنفرت مفارزها ضمن منطقة زيونة وتطويقها وشبه إغلاق مداخلها ومخارجها في محاولة البحث على منفذي الهجوم على ام فهد".