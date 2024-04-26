منتخبنا الأولمبي يهزم نظيره الفيتنامي ويبلغ نصف نهائي بطولة آسيا

2024-04-26 23:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب منتخبنا الأولمبي على نظيره الفيتنامي بنتيجة (1-0) في المباراة التي اقيمت على ملعب الجنوب بنادي الوكرة ضمن مباريات دور الربع النهائي من نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية في قطر والمؤهلة لأولمبياد باريس.وسجل هدف المباراة لمنتخبا الأولمبي علي جاسم في الدقيقة 63 عن طريق ركلة جزاء.وبهذا الفوز تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور النصف النهائي من البطولة ليواجه نظيره الياباني في مباراة التأهل لاولمبياد باريس.