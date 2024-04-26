2024-04-26 23:36:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات اغتيال “أم فهد” في بغداد. وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لمنصة “إيشان”، إن “الداخلية شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد”. وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق، […]

ظهرت المقالة الداخلية تشكل فريقا مختصاً لمعرفة ملابسات اغتيال “أم فهد” أولاً على Eishan.