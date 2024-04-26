2024-04-26 23:36:08 - المصدر: منصة إيشان

وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالتحقيق في قصف حقل كور مور بمحافظة السليمانية. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كور مو الغازي في ناحية قادر كرم بمحافظة […]

ظهرت المقالة السوداني يشكل لجنة للتحقيق بقصف كورمور: أعداء التنمية لن يفلتوا من العقاب أولاً على Eishan.