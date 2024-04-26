الداخلية تحقق بمقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين ببغداد

2024-04-26 23:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، تحقيق بمقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين ببغداد.وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة الداخلية شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد" .