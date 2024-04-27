السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في استهداف حقل كورمور

2024-04-27 00:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن استهداف حقل غاز كورمور، في جمجمال بطائرة مسيرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة شكلت قيادة العمليات المشتركة لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم التخريبي الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم بمحافظة السليمانية بالساعة 1915 من اليوم الجمعة الموافق 26/ 4/ 2024، وتسبب بوفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية".

وتابعت الخلية: "في الوقت الذي ندين فيه هذا الاعتداء الآثم على ثروة العراق الاقتصادية نؤكد ان المعتدين سينالون جزاءهم العادل على هذه الاعتداءات التي تحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير على عجلة التقدم والتنمية التي يشهدها العراق".

وكانت إدارة قضاء جمجمال قد أكدت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ثلاثة أشخاص قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار على حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال.

وقال رمك رمضان قائمقام قضاء جمجمال في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار على حقل غاز كورمور في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال"، مؤكدا أن "القتلى من هوية اجنبية".

من جانبه؛ دان نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني اليوم الجمعة، الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال، وأسفر عن مصرع واصابة عدد من المواطنين.

وقال نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أدين بشدة الهجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمور الغازي، حزنت كثيراً بمصرع وإصابة عدد من منتسبي الحقل جراء الهجوم" .

وأضاف "ادعو الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة في الاقليم، الى البدء فورا بتحقيق دقيق واتخاذ الإجراءات الجدية لمنع تكرار مثل هذه الهجمات والتي يكون ضحاياها المواطنين المدنيين وابناء شعب كوردستان يكون فيها المتضررين الأوائل ".

وبين مصدر ان الهجوم تسبب بتعليق إنتاج الغاز وخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميجاوات، وتحاول فرق وزارة الكهرباء والموارد الطبيعية تطبيع الوضع واستئناف إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تسبب هجوم على حقل غاز كورمور في توقف إنتاج الغاز لعدة ساعات وأثر على توليد الكهرباء.