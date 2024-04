تعرض موكب النائب عن ذي قار عادل الركابي لحادث سير قرب الحلة

2024-04-27 00:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر بأن موكب النائب عن محافظة ذي قار عادل الركابي تعرض لحادث سير اليوم الجمعة، قرب مدينة الحلة. وذكر المصدر أن الموكب كان يتكون من سيارتين، كان النائب الركابي يستقل إحداهما، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة من أفراد حماية النائب بجروح متفاوتة، في حين لم يصب النائب...

