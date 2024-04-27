شنيشل: هدفنا التأهل الى أولمبياد باريس من بوابة اليابان

2024-04-27 01:00:03 - المصدر: واع

الدوحة – واع - عماد الركابياكد مدرب المنتخب الوطني الاولمبي راضي شنيشل، أن هدف المنتخب التأهل الى أولمبياد باريس من بوابة اليابان.وقال شنيشل بعد نجاحه بالتأهل الى نصف نهائي بطولة كاس اسيا تحت 23 عام بفوزه على فيتنام بهدف لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "هذا الفوز جاء بعزيمة اللاعبين والجهاز الفني الاداري الذي قطع وعد على نفسه ان يعوض الخسارة الاولى امام منتخب تايلاند وهي كانت نقطة الانطلاق لمنتخبنا الذي نجح باثبات ذاته ".وتابع: "نحن ننظر الى المباراة المقبلة امام منتخب اليابان بعين الانتصار والتأهل الى المباراة النهائية وضمان بطاقة التأهل الى أولمبياد باريس ".من جانبه، اكد لاعب منتخبنا الوطني الاولمبي علي جاسم، ان "هذا الفوز يوكد ان المنتخب العراقي جيد وجاء لخطف احدى بطاقات التاهل الى الاولمبياد والمنافسة على البطولة".واضاف: " انا العب للمجموعة والمنتخب هو شرف كبير ان تكون متواجد في صفوفه والشيء الاهم هو الانتصار بالمباراة المقبلة على اليابان لضمان التاهل الى اولمبياد باريس".