ريال مدريد يتغلب على سوسيداد ويقترب كثيرا من حسم الليجا

2024-04-27 01:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد التركي أردا جولر فريقه ريال مدريد للانتصار (1-0) على مضيفه ريال سوسيداد، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 33 من الليجا، على ملعب "أنويتا".وسجل جولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29، ليعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الليجا، برصيد 84 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس، برصيد 51 نقطة.وبعد هذا الفوز يحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط فقط لحسم لقب الليجا.