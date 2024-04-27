الداخلية تنفي إلقاء القبض على قاتل "أم فهد": التحقيقات مستمرة

2024-04-27 01:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الداخلية، مساء الجمعة (26 نيسان 2024)، توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن القاء القبض على قاتل ام فهد في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إلقاء القبض على المشبه به في حادث مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد، ومازالت التحقيقات مستمرة وفي بدايتها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية انها "شكلت فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد".