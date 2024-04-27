2024-04-27 01:24:07 - المصدر: منصة إيشان

ربط الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، بين حادثتي اغتيال البلوغر “أم فهد” بقلب العاصمة بغداد، وبين تعرض حقل كورمور للغاز إلى استهداف بطائرة مسيرة في السليمانية، مشيراً إلى أن توقيت العمليتين حملتا رسالة واحدة. وكتب المرسومي في صفحته على “فيسبوك” وتابعته “إيشان”،: “قصف حقل خور مور الغازي في كردستان، واغتيال ام فهد في قلب بغداد، […]

ظهرت المقالة “الرسالة واحدة”..خبير اقتصادي يربط بين اغتيال “أم فهد” وقصف السليمانية أولاً على Eishan.