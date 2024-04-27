2024-04-27 03:24:07 - المصدر: منصة إيشان

على وقع الضجة التي أحدثها خبر اغتيال البلوغر العراقية “أم فهد” أمام منزلها وداخل سيارتها في بغداد، وما تبعه من ردود أفعال شعبية واسعة، ساهم الموظف العامل في الإعلام الأمني ماهر موحي في افتعال ضجة أكبر، حيث أعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتقال قاتل أم فهد، ليسارع بعدها لنفي الخبر، الأمر الذي “أحرج” […]

ظهرت المقالة أعلن القبض على قاتلها “وتراجع”.. ماهر موحي “يورط” الأمن العراقي بقضية اغتيال “أم فهد” أولاً على Eishan.