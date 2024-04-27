باريس سان جيرمان يعلن عن اسم أول الراحلين خلال ميركاتو 2024

2024-04-27 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن نادي باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن اسم أول اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.وكشف باريس سان جيرمان، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن بيع مهاجمه الشاب هوجو إيكيتيكي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني.وأوضح البيان: "إيكيتيكي سينتقل إلى فرانكفورت بشكل نهائي بعد تفعيل بند الشراء في تعاقده".وكان المهاجم الفرنسي الشاب، انتقل إلى آينتراخت صيف العام الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى 30 حزيران المقبل.ورحل إيكيتيكي عن النادي الباريسي بعد موسم واحد فقط من انضمامه قادما من نادي ريمس في صيف 2022.ولم يشارك إيكيتيكي كثيراً تحت قيادة المدرب السابق كريستوف جالتييه، بينما استبعده لويس إنريكي المدير الفني الحالي من الحسابات تماماً منذ توليه المسؤولية في تموز 2023.المصدر : روسيا اليوم