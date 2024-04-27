برشلونة يصدم باريس برسالة عبر وكيل رونالدو السابق

2024-04-27 08:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعيرغب نادي برشلونة في تحصين لاعبه الشاب (لامين يامال) من مطامع باريس سان جيرمان الذي يسعى لجلبه إلى ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف.ويبحث النادي الفرنسي عن نجم جديد، يعوض به رحيل كيليان مبابي المنتظر فور انتهاء عقده في حزيران القادم.وكانت تقارير صحفية قد أفادت بعزم سان جيرمان على دفع 200 مليون يورو نظير التعاقد مع الدولي الإسباني.لكن صحيفة "سبورت" الكتالونية، أكدت أن برشلونة لا يفكر تماماً في النظر للعرض الفرنسي المزعوم، رغبة منه في الاحتفاظ بخدمات صاحب الـ(16) عاماً.وأفادت بأن جورجي مينديز، وكيل يامال، وصل اليوم إلى العاصمة الفرنسية "باريس"، حاملا رسالة من النادي الكتالوني.وأراد مسؤولو برشلونة نقل رسالتهم إلى النادي الباريسي، والتي تنص على أن "لامين يامال ليس للبيع".ويعد مينديز وكيل بعض لاعبي باريس سان جيرمان، أمثال فيتينيا وماركو أسينسيو، مما يجعله على علاقة وثيقة بالإدارة الحالية.يذكر أن مينديز كان الوكيل السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يفض الأخير شراكته مع مواطنه بعد نحو 20 عاماً.المصدر: كورة