هذه قيمتها.. واشنطن تمنح اوكرانيا أكبر حزمة مساعدات عسكرية

2024-04-27 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار، فيما تسعى واشنطن إلى الإسراع في تسليم المساعدات إلى كييف بعد شهور على تعطل إقرارها في الكونغرس. وقال أوستن: هذه أكبر حزمة مساعدات عسكريّة أعلنّاها حتى الآن. وأضاف أن الأوكرانيين بحاجة إلى دفاع جوي اعتراضي، وأنظمة مدفعية وذخائر، وإنهم بحاجة إلى مركبات مدرعة، ويحتاجون إلى الصيانة، لذا فإن كل هذه الأنواع من الأشياء مشمولة في الحزمة. ويشمل برنامج المساعدة هذا الدفاع الجوي وأنظمة مكافحة الطائرات بلا طيار فضلا عن ذخيرة المدفعية.