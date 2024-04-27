2024-04-27 08:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط وسط التوترات الدائرة في الشرق الأوسط، إلا أن ارتفاع الدولار وبيانات التضخم التي صدرت في الولايات المتحدة حدا من المكاسب. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية، 49 سنتاً أو 0.55 إلى 89.50 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو 0.34 إلى 83.85 دولاراً للبرميل. وساهمت المخاوف المتعلقة بالإمدادات في دعم الأسعار وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية قصفت البقاع الغربي في لبنان وقتلت مسلحاً نفذ هجمات ضدها. كما كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح بعد إعلان عزمها إجلاء المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب غزة، وستشن هجوماً شاملاً رغم تحذيرات حلفائها من أن تنفيذه قد يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى. لكن الضغوط على صعيد الاقتصاد الكلي حدت من المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات صادرة الجمعة ارتفاع التضخم. وارتفع التضخم في الولايات المتحدة 2.7 على أساس سنوي حتى آذار بعد ارتفاعه 2.5 بالمئة حتى شباط. الزيادة في الشهر الماضي جاءت متماشية على نطاق واسع مع توقعات الاقتصاديين. ويستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي خفض التضخم إلى 2. ومن المتوقع أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل.