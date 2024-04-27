استنساخ تجربة ديالى يلقى استحسان كركوك.. الوضع متعثر ولا لقاء مع السوداني

2024-04-27 09:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس كركوك والقيادي في الجبهة التركمانية، أحمد رمزي، يوم السبت، عدم وجود أي موعد جديد لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء، بعد عودته من واشنطن، فيما دعا إلى استنساخ وتكرار تجربة مجلس ديالى التي تتشابه أوضاعها مع كركوك.

وقال رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماعين اللذين رعاها رئيس الوزراء، هما الوحيدان وكان من المؤمل عقد لقاء بعد عودته من واشنطن ولقائه الرئيس التركي أردوغان، ولكن يبدو أن لا بوادر لأي قاء قريب".

وأكد رمزي، أن "الاتفاق الأكثر قبولاً هو تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك، لغرض مشاركة جميع المكونات في إدارة المحافظة دون تهميش من قبل اي مكون"، مطالباً بـ"أعضاء مجلس كركوك المنتخبين لاستنساخ ولتكرار تجربة محافظة ديالى استناداً لقرار مجلس الدولة لحسم تشكيل إدارة المحافظة".

وقرر مجلس الدولة، يوم الأربعاء الماضي، استمرار محافظ ديالى الفائز بعضوية مجلسها مثنى التميمي بتصريف الأمور اليومية لحين انتخاب جديد، في حين قدم أعضاء بمجلس ديالى طعناً بالقرار، وفق ما كشفه الخبير في الشأن السياسي علي خوام التميمي.

وكان عضو مجلس كركوك عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، قد أكد الأسبوع الماضي، أن مفاوضات تشكيل الحكومة المحلية متوقفة منذ آخر اجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد السوداني.

وفي 22 من شباط الماضي، اتفق السوداني مع القوى السياسية في كركوك، على تشكيل ائتلاف إدارة موحد يضم القوى الفائزة في الانتخابات الأخيرة، وهو ما يمهد لتشكيل الحكومة المحلية، فيما يبقى الائتلاف تحت رئاسة السوداني حتى حسم الملف.