مصرع وإصابة 8 أشخاص على الأقل بحوادث سير في بغداد وديالى

2024-04-27 09:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان، يوم السبت، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاص على الأقل، جراء حوادث سير مروعة في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة (خصوصي) تعرضت لحادث أدى لانقلابها في منطقة الزعفرانية الثالة جنوب شرقي العاصمة بغداد، ما تسببت بمصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "حادث سير عنيف على طريق البحيرة في منطقة حمرين ضمن محافظة ديالى، بين عجلتين بيك آب حكومية، صفراء اللون، وأخرى مدنية بلون أحمر، ما خلف عدداً من الإصابات".

وأضاف المصدر، أن "حادثاً آخر بين مركبة نوع (كيا) وسيارة إسعاف، وقع على الطريق الرابط بغداد -كركوك، ما تسبب بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين من أهالي العظيم".