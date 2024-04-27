طقس العراق.. أمطار رعدية وتساقط (للحالوب) وانخفاض في درجات الحرارة

2024-04-27 09:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتساقطاً (للحالوب) وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس غد الأحد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأضاف أن "يوم الاثنين، الطقس على العموم سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة تزداد شدتها ليلاً لتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأشار إلى أن "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً وفرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأربعاء القادم، سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً وفرصة لتساقط الحالوب في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة على العموم تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".