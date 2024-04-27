2024-04-27 09:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت مباراتان في ختام الجولة الـ(24) من منافسات دوري النجوم العراقي للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أولى المواجهات سيشهدها ملعب الميناء وتجمع فريق نفط البصرة صاحب المركز السابع عشر برصيد (21) نقطة بنظيره النجف الذي يحل في المركز الثامن برصيد (34) نقطة بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من (علاء سلام وأكرم علي وهاني ابراهيم وحيدر عدوان ومهند مناف) ".وأضاف أن "اللقاء الثاني سيقام على ملعب المدينة الدولي في الساعة الثامنة والربع مساءً ويجمع فريق أمانة بغداد صاحب المركز التاسع عشر برصيد (15) نقطة ونظيره الحدود الذي يحل في المركز العاشر وفي جعبته (32) نقطة بقيادة طاقم تحكيمي مؤلف من (محمد طارق ومصطفى نهاد وبختيار حسين وأوميد مصطفى ويوسف سعيد).