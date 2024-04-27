إغلاق عدد من المكاتب والشركات العقارية غير المجازة جنوب بغداد

2024-04-27 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اغلاق عدد من المكاتب والشركات غير المجازة جنوب العاصمة. وذكرت القيادة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن اللجان المشكلة في فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الرشيد وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا، تواصل عملها في تفتيش وتدقيق شركات ومكاتب الدلالية والعقار في حي الفاو قضاء المحمودية. واضافت، أنه تم غلق عدد من الشركات والمكاتب غير المجازة مع تنظيم محاضر بالغلق واستحصال تعهدات خطية من اصحابها بعدم فتحها وممارسة البيع والشراء دون الحصول على تراخيص واجازات رسمية من الجهات ذات العلاقة.