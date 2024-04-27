الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر

2024-04-27 09:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت وسائل اعلام، اليوم السبت، بتضرر ناقلة نفط بريطانية بهجوم صاروخي تبنته جماعة انصار الله الحوثية قبالة السواحل الغربية لليمن. وذكرت القيادة المركزية الامريكية سنتكوم في بيان أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ بالستية مضادة للسفن الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، من المناطق التي يُسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر حيث كانت توجد سفينتان تجاريتان. وأضافت سنتكوم، عبر منصة إكس، أن السفينة أندروميدا ستار قد أبلغت عن أضرار طفيفة لكنها تُواصل رحلتها، بحسب ما ذكرت فرانس برس. ووفق بيان سنتكوم، فإن هذه السفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم بنما وتُشغلها سيشيل. من جهته، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة نفطية بريطانية أندروميدا ستار في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. وقبل ساعات، أفادت وكالة يو كاي أم تي أو البريطانية للأمن البحري بأن سفينة أُصيبت بأضرار إثر تعرضها لهجومين متتاليين على بُعد 14 ميلا بحريا نحو جنوب غرب المخا في اليمن. وقالت الوكالة التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إنه خلال الهجوم الأول، شهدت السفينة انفجارا على مسافة قريبة منها وقد شعر به الطاقم بعد ذلك، حصل الهجوم الثاني على السفينة بما يُعتقد أنهما صاروخان، ما تسبب بأضرار في السفينة، كما أفادت فرانس برس.