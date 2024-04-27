مصرع 2 واصابة آخرين بحادثين منفصلين في بغداد وديالى

2024-04-27 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قتل واصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، بحادثين مروريين منفصلين في محافظتي بغداد وديالى.

مصدر أمني، اوضح لـ "بغداد اليوم"، بأن عجلتين الاولى نوع بيك اب حكومية صفراء اللون، والثانية مدنية بلون احمر اصطدمتا بشكل عنيف، على طريق بحيرة حمرين في محافظة ديالى، ما خلف عدد من الاصابات، غير المعروفة حتى الان.

اما في العاصمة بغداد، فقد قتل 2 واصيب 3 اخرين باصابات خطيرة اثر انقلاب سيارة خصوصي في منطقة الزعفرانية الثالثة جنوب شرقي بغداد.