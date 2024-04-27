2024-04-27 10:00:08 - المصدر: منصة إيشان

تبنت فصائل الحوثي، ليل الجمعة السبت، هجوما صاروخيا على ناقلة نفط قالوا إنها بريطانية كانت تُبحر قبالة السواحل الغربية لليمن، ما أدى إلى تضررها. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ بالستية مضادة للسفن الساعة 14:49 بتوقيت غرينتش، من المناطق التي يُسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر حيث […]

ظهرت المقالة الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر أولاً على Eishan.