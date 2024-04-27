اسعار الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في بورصة الناصرية اليوم السبت

2024-04-27 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: اليكم اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية ليوم السبت المصادف 27 نيسان للعام 2024 سعر الشراء 146250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 146750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية...

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