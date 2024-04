البيئة تدرس مقترح إعلان هور ام الودع بسوق الشيوخ “محمية طبيعية”

2024-04-27 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تدرس وزارة البيئة العراقية، مقترحا لإعلان اهوار ام الودع في قضاء سوق الشيوخ كمحمية طبيعية بسبب الابعاد التاريخية والثقافية والطبيعية التي تحملها. وذكر بيان للوزارة تابعته شبكة أخبار الناصرية، أنه “ضمن زيارة مستشار وزير البيئة الفني نظير عبود فزع للمنطقة ولقاءه باعضاء منتدى سوق الشيوخ، والسكان المحليين...

