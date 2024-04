2024-04-27 10:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف عضو مجلس محافظة ذي قار عزة عودة الناشي، اليوم السبت، عن مساع لزيادة ساعات تجهيز المحافظة بالكهرباء خلال الصيف. وقال الناشي في حديث ل”إذاعة الناصرية”، إن “مجلس المحافظة يناقش خططا إضافية لزيادة ساعات التجهيز الكهربائي خلال موسم الصيف الحالي”. وأضاف أن “المجلس اجتمع بدوائر الكهرباء الناقلة والمنتجة...

