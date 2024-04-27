المدير العام لمنظمة العمل العربية: نشيد باهتمام الحكومة العراقية بمؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في بغداد

2024-04-27 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، اليوم السبت، باهتمام الحكومة العراقية بمؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد.وقال المطيري، في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "هنا من بغداد السلام وقبل 59 عاماً وضعت اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العمل العربية".وأضاف: "نثمن حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شخصياً إلى المؤتمر وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد وهذه شهادة وإخلاص على تفانيكم خدمةً إلى العراق".وأشاد، بـ"اهتمام الحكومة العراقية بمؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في بغداد"، مردفاً بالقول: "نشهد اليوم ثورة تكنولوجية متسارعة".ولفت إلى أن "ما يحدث في غزة وحشية لا تعرف حدوداً وهي حرب إبادة جماعية"، مؤكداً أن "المنظمة ومنذ نشأها وقفت داعة للقضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وملتزمون بالدفاع عن هذه القضية".وتابع: "ينبغي علينا جميعاً تجديد التزامنا دفاعاً عن القضية الفلسطينية"، مطالباً بأن "تكون أحوال العمال في الأراضي المحتلة الفلسطينية بنداً أساسياً".وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون)، في العاصمة بغداد، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وتستمر أعمال الدورة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.