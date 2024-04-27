وزير العمل القطري: منظمة العمل العربية حققت خلال هذا العام الكثير من الإنجازات

2024-04-27 10:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير العمل القطري، رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، علي بن سعيد بن صيمخ المري، اليوم السبت، أن منظمة العمل العربية حققت خلال هذا العام الكثير من الإنجازات.وقال المري، في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نجتمع اليوم في ظل ظروف استثنائية وخاصة الواقع في غزة"، مؤكداً أن "أزمة غزة انعكست على واقع العمل في المنطقة".وأضاف أن "منظمة العمل العربية حققت خلال هذا العام الكثير من الإنجازات"، معرباً عن أمله في أن "يخرج مؤتمر العمل العربي بنتائج تحافظ على استحقاقات العمال".وتابع: "استعرضنا في تقرير المنظمة واقع العمال في الأراضي الفلسطينية وما يتعرضون له من عمليات إبادة"، مؤكداً بالقول: "سنواصل دعمنا إلى القضية الفلسطينية".ولفت إلى أن "منظمة العمل العربية حققت العديد من الإنجازات لخدمة وتطوير سوق العمل العربي"، خاتماً بالقول: "نقدم الشكر للشعب والحكومة العراقية على تنظيم هذه الدورة في بغداد".وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون)، في العاصمة بغداد، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وتستمر أعمال الدورة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.