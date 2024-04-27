"حملتا رسالة واحدة".. ربط اقتصادي بين استهداف حقل كورمور  واغتيال "ام فهد"

2024-04-27 10:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ربط الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، بين حادثتي اغتيال البلوغر “أم فهد” بقلب العاصمة بغداد، وبين تعرض حقل كورمور للغاز إلى استهداف بطائرة مسيرة في السليمانية، مشيراً إلى أن توقيت العمليتين حملتا رسالة واحدة. وكتب المرسومي في صفحته على “فيسبوك” وتابعته “الاقتصاد نيوز”،: “قصف حقل خور مور الغازي في كردستان، واغتيال ام فهد في قلب بغداد، قوضت الجهود التي بذلتها الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في العراق”. وأشار أن الهدف من الحادثتين “إيصال رسائل سلبية بأن الاستثمار في العراق عالي المخاطر”، ولم يتحدث المرسومي عن تفاصيل إضافية. وشهدت العاصمة بغداد، حادثة اغتيال البلوغر “أم فهد” المعروفة بنشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدير عدة أعمال خاصة. وقبل ذلك، تعرض حقل الغاز كورمور في قضاء جمجمال في السليمانية إلى قصف بطائرة مسيرة، أدت إلى مقتل 4 موظفين أجانب، وانقطاع امدادات الغاز، وانخفاض الطاقة الكهربائية في مدن الإقليم.