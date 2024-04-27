بغداد.. انخفاض طفيف يطرأ على أسعار صرف الدولار

2024-04-27 11:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، انخفاضًا طفيفًا في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 146,250 دينار مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن "أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147,250 دينار، بينما بلغ الشراء 145,250 دينار لكل 100 دولار".







