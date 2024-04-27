2024-04-27 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتساقطاً (للحالوب) وانخفاضاً في درجات الحرارة. وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه منصة “إيشان”، إن “طقس غد الأحد، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة خاصة في الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، […]

ظهرت المقالة لم يأتِ الصيف بعد.. الأنواء الجوية تتوقع أمطاراً وتساقط “حالوب” في الأيام المقبلة أولاً على Eishan.