أمين عام الجامعة العربية: مؤتمر العمل العربي هذا العام يحمل خصوصية لانعقاده في بغداد

2024-04-27 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن مؤتمر العمل العربي هذا العام يحمل خصوصية لانعقاده في العاصمة بغداد.وقال أبو الغيط، في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مؤتمر العمل العربي هذا العام يحمل خصوصية لانعقاده في بغداد"، معبراً عن "بالغ سعادته لوجوده في العاصمة بغداد".وأعرب، عن "شكره إلى جمهورية العراق قيادة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا المؤتمر".وأضاف أن "فلسطين تتعرض إلى هجوم خطير"، منبهاً إلى أن "سلطات الاحتلال الصهيوني تستقطع أجور العمال الفلسطينيين وتعتقلهم".وشدد على أن "حماية الحقوق الفلسطينية مسؤولية الجميع"، داعياً منظمة العمل الدولي إلى "التعامل مع خطة العمل المقدمة من السلطة الفلسطينية بشأن إعادة سوق العمل في فلسطين".ونوه بأن "الحرب في فلسطين تسببت بفقدان أكثر من 550 ألف وظيفة"، مؤكداً "الحاجة إلى مواكبة تأثيرات التغيرات التكنولوجية على سوق العمل".وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون)، في العاصمة بغداد، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وتستمر أعمال الدورة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.