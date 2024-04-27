مرصد زلزالي يوضح حقيقة حدوث هزات أرضية في كركوك والسليمانية

2024-04-27 11:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أوضحت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في كركوك، يوم السبت، إن مراصدها لم تسجل أي هزة أرضية في المحافظة ومحيطها.

وقال مدير الدائرة حسن علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد المتخصصة بتسجيل نشاط الهزات الأرضية في كركوك لم تسجل صباح اليوم اي نشاط ارتدادي او هزة ارضية"، مبينا أن "ما تم تناقله عبر مواقع التواصل غير دقيق".

وأضاف علي أن "اي نشاط او هزة تراقب عبر اجهزة دقيقة منتشرة في عموم المراصد في كركوك وباقي المحافظات لم تسجل اليوم اي هزة كما تم تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي ".

وكانت عدد من المواقع تداولت خبرًا عن تسجيل هزة أرضية شعر بها سكان السليمانية وكركوك.