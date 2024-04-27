مدير عام منظمة العمل الدولية: حرب غزة أدت إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة

2024-04-27 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، اليوم السبت، عن شكره إلى الحكومة العراقية على استضافة مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد. وقال هونجبو، في كلمته خلال انطلاق فعاليات مؤتمر العمل العربي بدورته الـ50 في العاصمة بغداد، وتابعتها الاقتصاد نيوز: نشيد باهتمام الحكومة العراقية بمؤتمر العمل العربي وإعادة نشاطه في العاصمة بغداد، ونقدم الشكر إليها على استضافة مؤتمر العمل العربي. وأضاف أن هناك 54 حكومة و75 منظمة و17 كياناً إقليمياً يتعاونون على تمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق الأعمال على أرض الواقع، مشدداً على وجوب مواصلة الاستثمار في الحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. ولفت إلى أن الأحداث في غزة أدت إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع في غزة. وتابع: سنواصل العمل من أجل تخفيف الآثار والصراع في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل. وانطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي الدورة الخمسون، في العاصمة بغداد، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وتستمر أعمال الدورة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.