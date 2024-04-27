السهيل: زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق خطوة مهمة

2024-04-27 11:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعتبرت سفيرة العراق في السعودية، صفية السهيل، اليوم السبت، زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى عدة محافظات في العراق خطوة مهمة. وقالت السهيل في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز، إن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى عدة محافظات في العراق خطوة مهمة تعزز وسائل النقل وتدعم توطيد العلاقات بين شعبينا. وأشارت الى فتح آفاقاً اوسع للتبادل الثقافي والفرص التجارية، وتعمل على تعزيز الفهم المتبادل وتعزيز اواصر العلاقا.